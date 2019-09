PSG : Pas de passe-droit pour les stars, Malik Bentalha interdit de stade

Dans : PSG, Ligue des Champions, Info.

Malgré la défaite face à Reims au Parc des Princes mercredi (0-2), le Paris Saint-Germain réalise quand même un bon début d’exercice.

Suite à une fin de saison dernière compliquée, le club de la capitale a remis le public francilien dans sa poche, grâce notamment à ses récents succès contre le Real (3-0) et l’OL (1-0). Mais lors des prochains mois, le PSG devra faire sans un supporter de renom. Puisque Malik Bentalha vient d’écoper de six mois d'interdiction de stade. D’après les informations de L’Equipe, l’humoriste et comédien a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une belle amende.

La raison ? Présent avec les ultras d’Auteuil, le 18 septembre dernier lors du succès en Ligue des Champions contre Madrid (3-0), l’homme de 30 ans a allumé un fumigène. Ce qui est interdit. Identifié par les services de police, Bentalha a reconnu les faits en garde à vue ce jeudi, dans une « comparution en reconnaissance préalable de culpabilité ». Supporter du PSG, l'acteur de Taxi 5 ne pourra donc plus suivre son club de coeur au stade avant le début de l’année 2020. Cette célébrité imite donc Michaël Youn, qui avait lui aussi été interdit de stade pour avoir brûlé un fumigène à l’occasion de la victoire du PSG en finale de la Coupe de France 2016 face à l’OM.