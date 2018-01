PSG : Paris tremble, le Real a un plan à 250ME pour recruter Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis de nombreuses semaines, la presse espagnole fait état d’un intérêt du Real Madrid pour Neymar.

Tentative de déstabilisation avant le choc Real-PSG, départ du Barça toujours pas digéré ? Les médias espagnols avaient mille et une raisons de lancer une rumeur qui semblait absurde, à première vue. Mais ce mercredi, le journal L’Equipe confirme les informations parues en Espagne depuis plusieurs jours. En effet, le quotidien national révèle que le Real Madrid surveille avec beaucoup d’attention la situation de Neymar. Le club merengue se tient prêt à dégainer une offre au PSG dès cet été.

Au moment où le départ de Cristiano Ronaldo est envisagé, le Real se prépare à « une révolution dans son effectif » et selon L’Equipe, Florentino Pérez a les moyens de ses ambitions. En effet, le président du Real Madrid a plus de 250ME à sa disposition grâce aux ventes de Morata, Danilo et Mariano Diaz, ainsi qu’aux revenus liés aux deux victoires consécutives en Ligue des Champions. Cet argent pourrait permettre au Real Madrid de faire une offre XXL au Paris Saint-Germain pour Neymar. De plus, les dirigeants de l’actuel 4e de Liga « pensent même que ce dernier serait disposé à baisser son énorme salaire annuel ». Pour rappel, Neymar perçoit 37ME brut par an au Paris Saint-Germain. Le feuilleton a commencé, sortez le pop-corn…