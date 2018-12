PSG : Paris SG ou pas, la réponse de De Jong va vite tomber

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

L’avenir de Frenkie De Jong intéresse beaucoup de monde en Europe. Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam a déjà réglé un sujet en annonçant qu’il ne partirait pas en janvier, désireux de rester toute la saison au sein de son club formateur, notamment en vue de la Ligue des Champions. Mais pour cet été, son départ est déjà acté et les candidats sont nombreux. Des accords ont déjà été annoncés avec le Paris Saint-Germain par la presse néerlandaise, tandis que les médias espagnols assurent que le joueur préfère signer au FC Barcelone. Une belle bataille s’annonce et elle devrait encore durer, mais pas trop longtemps. En effet, De Jong et son agent espèrent faire une annonce dans le courant du mois de janvier, pour ensuite vivre sereinement la fin de la saison.

« Qu'est-ce qu'une bonne décision ? Vous pouvez seulement le savoir après. Et dans tous les cas, plusieurs options sont très bonnes mais vous ne pouvez en choisir qu'une seule. Pour moi, il y a principalement une chose : les perspectives. Un club qui joue réellement le football qui me convienne, qui attaque et domine, et où je peux jouer chaque semaine. Si je le savais déjà, je le dirais. Mais, honnêtement, j'ai toujours à prendre ma décision finale. Les rumeurs à propos des clubs sont toujours prématurées à ce moment », a livré le milieu néerlandais sur Voetbal International. Une déclaration prudente, mais complétée par celle de son agent, beaucoup plus précis.

« Je pense que le choix sera fait dans les prochaines semaines. Comme ça, après la trêve hivernale, toute son attention pourra être concentrée sur le football pendant des mois. Frenkie doit être capable de se concentrer sur ça », a fait savoir Ali Dursun, le représentant d’un joueur très désiré, mais visiblement pas forcément déterminé à jouer au petit jeu du mercato pendanrt des mois.