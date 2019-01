PSG : Paris se place pour cette pépite lilloise de 15 ans

Dans : PSG, Mercato, LOSC, Foot Europeen, Ligue 1.

Jules Raux, ce nom ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, ce jeune de 15 ans pourrait bientôt faire parler de lui du côté du Paris Saint-Germain. En effet, selon L'Equipe, le gardien du LOSC se retrouve dans le viseur du club de la capitale. Du haut de son 1m89, l'ancien portier de Valenciennes brille en U17 à Lille. Pas étonnant donc de savoir que plusieurs grands clubs européens sont sur les rangs.

« En France, le jeune gardien est particulièrement suivi par Rennes et Toulouse mais aussi par le PSG. Les recruteurs parisiens l’ont observé à près de dix reprises depuis un an et demi. Raux est actuellement en stage pour sept jours dans le club belge d’Anderlecht, après avoir effectué un autre stage d’une semaine, en septembre, à Manchester United. Les Red Devils gardent un oeil sur le jeune gardien nordiste, tout comme leurs voisins rivaux de Manchester City. En Allemagne, Dortmund serait également intéressé par son profil », explique le média national. En quête des plus grands talents de demain, Paris devra toutefois se montrer convaincant, avec une future carrière chez les professionnels en ligne de mire. La voie est plus ou moins libre, sachant que le gardien prometteur sera libre de tout contrat au LOSC en fin de saison. À lui désormais de faire le bon choix...