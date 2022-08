Neymar meilleur tireur de penaltys que Mbappé ? Les chiffres ont parlé !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a facilement disposé de Montpellier (5-2) ce samedi soir au Parc des Princes. Mais le résultat francilien a vite été éclipsé par un début de brouille entre Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Au PSG peut-être plus qu'ailleurs, les périodes d'accalmie sont rares, très rares. Alors que les champions de France vivent un début de saison presque parfait sur le plan sportif, voilà qu'un premier challenge de taille attend Christophe Galtier. En effet, le coach du PSG va devoir gérer les egos de ses joueurs, qui ont encore fait parler d'eux ce samedi soir. Le retour de Kylian Mbappé dans l'équipe parisienne était scruté avec attention. Si le champion du monde a marqué, son attitude n'a pas du tout plu. Renfermé, boudeur, agacé, Mbappé a même laissé certains de ses partenaires dans la frustration. Surtout Neymar, qui n'a apparemment pas apprécié que le Français tire le premier penalty du match, qu'il a d'ailleurs raté. A la fin du match, des likes anti-Mbappé du Brésilien sur Twitter ont laissé peu de place aux doutes, alors qu'il était sujet des statuts des tireurs de penaltys au PSG.

Neymar et Mbappé, c'est qui le meilleur ?

Neymar est réputé pour être un expert dans l'exercice, ce que n'est pas Mbappé. Le fait que le crack tricolore lui ait pris le ballon pour tirer avant lui n'a pas plu au Brésilien. Pour savoir statistiquement quel est le meilleur tireur de penalty entre Mbappé et Neymar, L'Equipe a fait les comptes ces dernières heures. Et il apparait que l'écart entre les deux stars n'est pas si évident proportionnellement à leur âge (Neymar a 30 ans et Mbappé 23 ans). En tout, Neymar a tiré 85 penaltys dans sa carrière et compte un taux de réussite de 82,3 %. Mbappé en a pris moins d'une trentaine et a pour l'instant 80% de réussite dans l'exercice. Au final, celui qui compte le meilleur taux de réussite parmi l'effectif du PSG n'est autre que Sergio Ramos (85%). Mais il faut bien le dire, Neymar ne rate presque jamais depuis son arrivée au PSG en 2017, avec trois tentatives manquées seulement. ll apparait donc comme légitime pour être le tireur incontesté du club de la capitale. Mais en privé, Mbappé maintient son envie de prendre ses responsabilités pour tirer les penaltys. Ce n'est pas la première fois que Neymar est au coeur d'un PenaltyGate au PSG. Deux fois, en septembre 2017 face à l'OL puis en janvier 2018 contre Dijon, l'ancien du Barça avait fait fi de la volonté d'Edinson Cavani de tirer les penaltys, causant la gronde et les sifflets du Parc des Princes.

Galtier tempère tant bien que mal

Christophe Galtier, un peu gêné sur le sujet à la fin de PSG-Montpellier, a tenu à tempérer les choses, précisant que pour cette rencontre, « c'était l'ordre choisi ». Kylian Mbappé devait donc bien tirer le premier penalty et Neymar le second. Débarrassé depuis quelques mois d'une véritable concurrence dans l'exercice au PSG, Neymar va de nouveau devoir composer avec celle de Kylian Mbappé. Et le Français a récemment vu son statut changer positivement au PSG, ce qui n'est pas forcément le cas de Neymar, sur la sellette en début de mercato. Son bon début de saison a néanmoins calmé les ardeurs franciliennes sur ce point. A moins que sa brouille avec Mbappé ne soit rédhibitoire pour la direction, qui doit encore composer avec des problèmes d'attitude...