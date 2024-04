PSG ‍: Paris sans Mbappé, son constat est terrible

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir face à l’OL, le PSG a réalisé l’un de ses matchs les plus aboutis de la saison… et sans Kylian Mbappé, que Luis Enrique avait décidé de placer sur le banc et qui n’est pas entré en jeu.

Quatre jours après la probante qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur la pelouse de Barcelone, Luis Enrique avait apporté plusieurs changements à son onze de départ pour la réception de l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Dans le secteur offensif, Bradley Barcola était titulaire, associé à Randal Kolo Muani et à Gonçalo Ramos. Brillants et/ou décisifs à Barcelone, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé étaient sur le banc, et ils ne sont même pas entrés en jeu. Malgré leur absence, le Paris Saint-Germain a déroulé en réalisant notamment la meilleure première mi-temps de sa saison.

Après la victoire probante de son équipe face à Lyon, qui restait sur une excellente série, Luis Enrique a savouré et a encensé son attaque new-look. « Le match qui se déroule après la Ligue des champions, est toujours un match difficile. Aujourd'hui, je pense que l'énergie qui était dans l'air avant le début du match et l'énergie que nos supporters ont ressentie était différente et je pense que nous avons pu être à la hauteur de cette énergie » a lancé Luis Enrique, avant de poursuivre.

Luis Enrique a adoré son attaque sans Dembélé ni Mbappé

« Malgré le fait que l'adversaire soit un adversaire qui, individuellement et collectivement, sait très bien jouer avec le ballon et qui était sur une belle lancée, je pense que nous avons joué une excellente première mi-temps. En termes de domination et de savoir comment et quand attaquer, c'était l'une des meilleures de la saison. Je suis très heureux, ça a été une semaine formidable, une semaine dont nous pouvons tous profiter et qui nous permet de penser que le titre de champion est de plus en plus proche » a confié Luis Enrique, lequel a par ailleurs refusé de dire quoi que ce soit sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont le départ à la fin de la saison fait peu de doute, même si aucune annonce officielle n’a pour l’instant été faite. Que ce soit par le PSG, le joueur ou son futur club, qui a de fortes chances d’être le Real Madrid.