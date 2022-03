PSG : Paris rêve du roi de la grinta pour l'après-Leonardo

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Potentiellement en quête d’un nouveau directeur sportif, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Andrea Berta, le célèbre bras droit de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

La nouvelle humiliation subie contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions sera celle de trop pour certains dirigeants du club de la capitale française. Si Mauricio Pochettino semble sur le départ en vue de la saison prochaine, Leonardo pourrait lui aussi prendre la porte dans les mois à venir. Revenu aux affaires en 2019, le directeur sportif est de plus en plus esseulé au PSG, où son management ne passe plus vraiment chez les salariés. C’est donc pour cette raison que le Qatar commence à lui chercher un remplaçant. Et selon les informations de The Telegraph, le PSG a notamment coché le nom d’Andrea Berta. Directeur sportif de l’Atlético de Madrid depuis 2013, l’Italien est l’un des principaux artisans de la réussite du club espagnol. Très proche de Diego Simeone, Berta a réalisé de jolis coups chez les Colchoneros, une nouvelle fois qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sa capacité à faire venir des joueurs techniques, adaptés au collectif et capables aussi d'avoir la grinta nécessaire pour coller au profil de Diego Simeone, fait l'unanimité.

Andrea Berta pas tenté par le PSG ?

Mais s’il est suivi par le PSG, Berta n’a pas prévu de quitter Madrid en vue de la saison prochaine. En effet, selon Marca, « l'Italien entend bien continuer à l'Atlético », même « s’il pourrait emprunter d'autres voies à l’avenir ». Souvent contacté par de grands clubs européens, et notamment en Premier League, Berta envisagerait plutôt de prendre la direction sportive d’un grand club de Série A, comme la Juventus par exemple. Autant dire qu’il est encore très loin de Paris, qui a d’ailleurs d’autres DS en tête. Si plusieurs noms ont circulé ces derniers jours, ceux de Giovanni Rossi et Hugo Viana sont évoqués par le journal anglais. Actuellement à Sassuolo et au Sporting Portugal, ces deux recruteurs pourraient céder à la tentation du PSG, même si Paris cherchera peut-être plutôt à faire venir un grand nom à la tête de son secteur sportif afin de calmer la colère des supporters.