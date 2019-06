PSG : Paris plus tranquille sans Neymar, le Qatar s’interroge

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi l’a expliqué la semaine dernière, Kylian Mbappé est intouchable au PSG et il sera « à 200 % » au club la saison prochaine.

Un message rassurant qui vient confirmer les dires du joueur, qui a toujours confié son désir de rester à Paris, même s’il a lancé une belle alerte avec sa déclaration lors des Trophées UNFP. Mais concernant Neymar, le dirigeant qatari n’est clairement pas aussi formel et toutes les options sont donc ouvertes, surtout si une proposition solide et généreuse venait à tomber. Le Paris Saint-Germain pourrait-il réellement envisager de se séparer de son numéro 10, lui qui est clairement le numéro 1 en terme de marketing, popularité mondiale et image de marque pour le PSG ? Oui si l’on en croit France Football, pour qui plus que les stars, les Qataris préfèrent une équipe soudée, généreuse et surtout moins présente dans la rubrique faits divers pour des raisons négatives.

« Depuis une semaine, médias français et espagnols chicanent sur le départ de Neymar et ses incidences. Bizarrerie, les décideurs qataris restent muets, ne démentent pas à hauts cris la fuite de leur plus précieux atout. Peut-être se disent-ils que sans le fêtard aux yeux clairs, le Paris-SG sortirait enfin de la rubrique des faits divers et en finirait alors avec les catastrophes médiatiques », lance ainsi l’hebdomadaire spécialisé, persuadé que la vente de Neymar ne serait pas si catastrophique que cela pour les décideurs du Paris Saint-Germain.