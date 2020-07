PSG : Paris ouvre la porte au départ de Neymar et fixe son prix !

Dans : PSG.

Déterminé à réaliser une grande fin de saison avec le PSG, Neymar risque ensuite d’animer le mercato… comme chaque été, ou presque.

Toujours dans le viseur du FC Barcelone, l’international brésilien semblait parti pour rester au moins une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. Et pour cause, tous les voyants étaient au rouge pour la signature de Neymar en Catalogne, le champion d’Espagne en titre n’ayant pas les moyens financiers de l’attirer, et le n°10 de Paris se sentant de mieux en mieux en France. Mais à en croire les informations obtenues ce jeudi par le journal madrilène AS, rien n’est encore définitif dans l’épineux dossier Neymar. Ni dans un sens, ni dans l’autre…

En effet, le journal affirme que Nasser Al-Khelaïfi et Neymar ont scellé un pacte secret pour cet été. En cas d’offre du FC Barcelone lors du prochain mercato, le champion de France en titre s’est engagé à ouvrir la porte à un transfert de son meneur de jeu, à condition bien sûr de s’y retrouver financièrement. Pour rappel, Neymar est sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2022 et pour l’heure, aucune négociation n’a été ouverte afin de prolonger le bail du joueur. Par ailleurs, il est bien indiqué que c’est une somme avoisinant les 170 ME au minimum que le Paris Saint-Germain réclame au FC Barcelone pour le transfert de Neymar. En proie à de grosses difficultés financières, le club blaugrana devra impérativement vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande pour s’offrir le luxe de recruter Neymar. En difficulté comme jamais au Camp Nou, Antoine Griezmann pourrait bien être le grand sacrifié de l’été à Barcelone. Tout comme Philippe Coutinho… Deux départs qui semblent indispensables au Barça pour boucler définitivement le tant attendu come-back de Neymar.