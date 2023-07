PSG ‍: Paris ne pleurera pas Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Parfois annoncé sur le départ, et notamment pour le FC Barcelone, au cours des dernières saisons, Marco Verratti pourrait bien quitter le PSG dès cet été pour prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Le nouvel Eldorado du football mondial fait son effet au sein du football européen. Alors que des joueurs majeurs, comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema ont déjà rejoint l’Arabie Saoudite, d’autres stars du football mondial sont en passe d’en faire de même durant cet été. À l’image de Marco Verratti ? La question mérite d’être posée, vu que depuis quelques heures, Al Hilal s’est mis en tête de recruter le milieu italien. Pour cela, le club du Golfe est prêt à offrir un salaire de 50 millions d’euros par an à l’ancien de Pescara. Un bail qui plaît forcément à Verratti, bien décidé à l’idée de quitter le PSG pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Un mal pour un bien pour Paris, selon Bernard Lions.

« C’est trop insuffisant pour un joueur de cette classe »

[MINUTE POUR CONVAINCRE]



🇸🇦 Verratti discute avec Al-Hilal : son départ serait-il une énorme perte pour le PSG ?



🗣️ @BernardLions a une minute pour vous convaincre que non 👀#EDS pic.twitter.com/G8ERJanI9I — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) July 27, 2023

« Dans un monde idéal, le départ de Verratti serait une énorme perte pour le PSG. Car Verratti est au PSG ce qu’était Pirlo au Milan AC, dans un style un peu différent. Sauf qu’on vit au pays du PSG, où le si est roi. Si Verratti n’avait pas été suspendu, si Verratti n’avait pas été blessé, si Verratti était revenu un peu plus vite et en meilleure forme, le PSG aurait pu faire des choses différentes… Pour un joueur clé aussi important, il faut remonter à plus de sept ans pour voir une saison à plus de 40 matchs pour Verratti, alors que le PSG joue entre 50 et 60 matchs par saison. Depuis six ans, Verratti joue une trentaine de matchs. C’est trop peu, c’est trop insuffisant pour un joueur de cette classe et de cette importance. Il ne faut pas que les départs de Thiago Motta et Matuidi faussent le jugement sur Verratti », a lancé le chroniqueur de L'Équipe du Soir, qui pense que le PSG sera libéré d’un poids en cas de départ de Verratti. À condition que Paris puisse le remplacer dignement avec un grand joueur. Et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi compte bien récupérer beaucoup plus que les 30 ME évoqués dans le deal Verratti.