PSG : Paris le drague, il calme le jeu

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, SCO.

Ce dimanche, L’Equipe indiquait dans ses colonnes que le Paris Saint-Germain était très attentif à la progression du jeune Rayan Aït-Nouri.

Titulaire au poste de latéral gauche à Angers, l’international espoirs français de 18 ans s’est imposé comme un élément fort de l’équipe de Stéphane Moulin en dépit de son jeune âge. Sous contrat avec le SCO jusqu’en juin 2021, le jeune Français pourrait faire l’objet d’une offre du Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Néanmoins, hors de question de perdre les pédales et de s’enflammer pour Aït-Nouri, lequel a indiqué à Goal qu’il n’était pas pressé de faire ses valises.

« C’est toujours bien que de grands clubs aient un œil sur moi. Mais je me concentre sur Angers. J’ai toujours été très content de porter le maillot de mon club formateur. Je suis très bien à Angers et je vais continuer l’aventure avec le Angers SCO. C’est sûr que c’est un grand club, mais je suis encore jeune. J’ai le temps devant moi. Je suis très bien au Angers SCO et ma priorité c’est mon club » a indiqué Rayan Aït-Nouri, que le Paris Saint-Germain envisage de recruter pour combler le départ de Layvin Kurzawa, dont le contrat prendra fin en juin prochain. Reste que de son côté, Angers réclame déjà 15 ME pour un joueur aussi peu expérimenté…