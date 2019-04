Dans : PSG, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, Edinson Cavani aimerait au moins rester jusqu’à la fin de son contrat.

Encore faudrait-il que ses dirigeants ne le poussent pas vers la sortie. Malheureusement pour El Matador, c’est pourtant le scénario à craindre étant donné qu’une prolongation de son bail n’est pas d’actualité. Et comme le club francilien doit trouver des liquidités pour respecter le fair-play financier, l’attaquant uruguayen a de grandes chances d’être transféré cet été, même avec le soutien de nombreux supporters comme Eric Rabésandratana.

« C’est le moment de savoir si on veut le garder ou pas. On ne parle pas forcément d’avenir quand on parle d’Edinson Cavani. Mais pour moi, on devrait parce que c’est quelqu’un qui est très attaché au club et il a envie de rester à Paris. (...) Moi, je suis pour le prolonger », a tranché l’ancien Parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris.

Cavani n'a jamais triché

« Bien sûr il a 32 ans, mais pour moi, il reste l’avenir du PSG parce que c’est quelqu’un qui est attaché au club, et qui a tout donné depuis son premier match sous le maillot parisien, il n’a jamais calculé, a rappelé le consultant. Il lui reste un an de contrat, soit on le vend, soit on le prolonge. Moi, je suis pour le prolonger. On a la chance d’avoir un vrai buteur et ça ne se trouve pas partout. Là on en a un et en plus qui aime le club. » Pas sûr que le champion de France retrouve ce profil au mercato.