PSG ‍: Paris est magique, c’est Bercy qui le dit

Par Guillaume Conte

Le PSG est le mastodonte du football français, et cela se paye chèrement. Au niveau fiscal, le club de la capitale n'est pas épargné.

Si l’ère des méga-stars est terminée au PSG, le club de la capitale reste néanmoins une énorme machine qui écrase tout en Ligue 1. Cette année encore, avec son effectif copieux et sa masse salariale qui relègue tous les adversaires à des années-lumière, Paris n’a pas de concurrence. Mais cela a un prix. Le média Eco Foot s’est penché sur les cotisations sociales payées par la formation de Nasser Al-Khelaïfi sur une année, et elles sont extrêmement élevées. En terme de charges sur les salaires, qui vont donc dans les caisses de l’état, le PSG se plie bien évidemment à la loi française en ce qui concerne les revenus et cotisations, sachant que contrairement à d’autres sports, aucune « niche » ou « astuce » n’est possible, car les joueurs évoluant dans le championnat de France doivent forcément être domiciliés fiscalement dans l’hexagone.

Le PSG file 300 millions par an à la France

Résultat, selon le média économique, le PSG paye plein pot, et cela se ressent surtout sur les gros salaires. Alors qu’en Espagne par exemple, la loi imposant 31 % de cotisations patronales a été modifiée pour ne pas monter aussi haut sur les salaires au-delà de 50.000 euros par mois, ce type de plafond également pratiqué en Allemagne n’existe pas en France. Le taux reste le même et en conséquence, pour arriver à payer ses joueurs au niveau des meilleurs clubs européens, le PSG doit dépenser de 10 à 21 % de plus que ses voisins. Sur les centaines de millions d’euros de sa masse salariale annuelle, la conséquence est terrible. « En cumulé, un club comme le Paris Saint-Germain paie plus de cotisations sociales que l’ensemble des clubs de Bundesliga (Allemagne), de Serie A (Italie) et de Liga (Espagne) réunis », annonce Eco Foot.

Des efforts financiers qui sont effectués par tous les clubs français bien évidemment, mais sur les gros salaires, la répercussion est très importante et le PSG, même si c’était encore plus le cas à l’époque des Neymar, Messi, Mbappé et Sergio Ramos, rapporte ainsi plus de 300 millions d’euros par an aux caisses de l’état.