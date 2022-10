PSG : De grosses surprises à venir contre Reims

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG baisse de pied physiquement, et Christophe Galtier a décidé de prendre le problème à bras le corps en vue du match de ce samedi contre Reims.

Une série de 11 matchs enchaînés est en cours au PSG jusqu’à la trêve de la Coupe du monde. Après avoir perdu Presnel Kimpempe sur blessure, Christophe Galtier doit se priver de Nuno Mendes, victime d’un pépin physique à Lisbonne et qui ne sera pas rétabli dans les prochaines semaines. L’alerte est donnée, et même sur le terrain, les joueurs se montrent particulièrement prudents. La preuve avec la sortie de Lionel Messi, qui était en grande forme contre le Benfica, mais a fait signe au banc de touche qu’il était temps pour lui de mettre le clignotant. Le but est bien évidemment d’éviter une blessure pour ne pas se mettre dans le rouge à l’approche de la Coupe du monde.

Les joueurs l’ont bien compris, cette année particulière amène des changements dans les comportements, et Neymar, Messi et Mbappé ne veulent surtout pas manquer le rendez-vous mondial au Qatar. Résultat, s’il a mis son équipe type à Lisbonne, Christophe Galtier est parti pour changer beaucoup de choses contre Reims ce samedi soir. Plusieurs joueurs offensifs vont se voir offrir du temps de jeu, et même possiblement une place de titulaire. Ce sera le cas de Pablo Sarabia, Carlo Soler, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz ou Nordi Mukiele. De quoi faire souffler quelques cadres alors que l’enchaînement va notamment proposer au PSG des adversaires comme le Benfica au retour, et l’OM pour le grand choc de la Ligue 1.

Neymar, trois matchs sans marquer avec le PSG

Dans cet effectif, même Neymar semble avoir besoin de souffler, lui qui n’a pas marqué sur les trois derniers matchs du Paris SG. Même s’il a réalisé deux passes décisives, le Brésilien ne dirait pas non à un temps de jeu réduit histoire de revenir encore plus fort pour les rencontres à venir. En tout cas, en Ligue des Champions, il continue de faire le travail par son activité, et c'est peut-être l'un des joueurs les plus frais de l'effectif à l'heure actuelle, malgré son temps de jeu important cette saison.