PSG : Paris champion d'Europe en novembre, Tuchel s'amuse

Dans : PSG.

Après la phase aller des matchs de groupe de Ligue des Champions, Paris est placé parmi les favoris. Comme souvent à cette période de la saison…

C’est précisément car le Paris Saint-Germain a l’habitude de briller dans les phases de groupe de Ligue des Champions que l’on refuse de s’enflammer dans la capitale française. Interrogé au sujet d’une possible victoire finale dans cette compétition le 30 mai prochain à Istanbul, Thomas Tuchel a calmé l’enflammade. Pour le coach allemand du PSG, il est totalement inutile de rajouter de la pression à ses joueurs, déjà bien conscients que les supporters et les observateurs ne les jugeront, une fois de plus, que via les résultats européens et non sur le championnat et les coupes nationales.

« Chaque saison est une saison idéale pour gagner… On est qu'au mois de novembre, aucune équipe n'a gagné la Ligue des champions en novembre. Le Real Madrid a fait beaucoup de choses en LDC mais n'a jamais gagné en novembre ou décembre. Il faut être modeste et ne pas trop penser de gagner. C'est un grand défi de gagner le groupe et après dans la phase finale. J'espère que ce sera un grand défi pour nous » a indiqué Thomas Tuchel, qui attend de son équipe un sérieux absolu jusqu’à la fin de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En attendant de voir en février et en mars prochain si elle peut viser plus haut…