PSG ‍: Paris ce n’est pas le cirque, Luis Enrique s’énerve

Par Alexis Rose

Sous pression en Ligue des Champions après une première moitié compliquée en termes de résultats, le Paris Saint-Germain va aborder son déplacement au Bayern Munich avec une certaine confiance après sa victoire en L1 contre Toulouse.

Le club de la capitale continue de marcher sur le championnat de France. Toujours invaincu, le PSG reste sur cinq victoires de suite en L1. Déjà solide leader avec six points d’avance sur son premier poursuivant, Monaco, Paris peut maintenant se concentrer pleinement sur ses échéances importantes en Ligue des Champions. À commencer par un périlleux déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir. Dos au mur et placé en dehors de la zone des qualifiés, avec seulement quatre points en autant de journées, le PSG se doit de gagner en Allemagne pour continuer à croire au Top 8. Mais est-ce que Paris va aborder ce match avec confiance après avoir été un peu bougé par Toulouse en Ligue 1 vendredi ? Luis Enrique estime que oui, sachant que son PSG ne peut pas afficher son meilleur visage tous les trois jours, et notamment en retour de trêve internationale.

« Il faut aller au Cirque du Soleil pour voir quelque chose d’exceptionnel »

❤️💙🎙️🇪🇸 Luis Enrique : «On n’a pas été brillants et on peut jouer mieux, oui. Mais existe-t-il une équipe qui joue bien toute la saison ? Pour voir des choses incroyables, il faut aller au Cirque du soleil.



Les matchs après la trêve internationale et avant la Ligue des…

« Au vu des circonstances, avec l’envie de donner des minutes à ceux qui jouent moins et du repos à ceux qui jouent beaucoup, je peux dire que nos objectifs ont été accomplis contre le Téfécé. Et qui joue 38 ou 60 matchs de façon brillante dans une année ? Personne. Nous ne serons pas les premiers à le faire. Ce match contre Toulouse ne ressemble en rien à celui de Munich. C’est impossible de comparer les deux rencontres. Vous affirmez que les titulaires du soir seront à nouveau titulaires mardi… Combien seront-ils, selon vous ? Il faut aller au Cirque du Soleil pour voir quelque chose d’exceptionnel. Je trouve que nous avons fait un match très complet, très bon. Beaucoup de joueurs qui ont démarré n’ont pas beaucoup de minutes à se mettre sous la dent cette saison. Ça a été un match très difficile depuis le début. Nous avons été à la hauteur, sans être brillants. Mais nous nous attendions à cela. Le Bayern a gagné 3-0, donc nous arriverons avec le même niveau de confiance mardi. C’est important d’arriver en ayant gagné. Ce n’est pas déterminant, mais c’est bien », a lancé, devant les médias, l’entraîneur du PSG, qui accepte que son équipe ne soit pas toujours au top en L1 pour viser plus haut quelques jours après en C1. À confirmer mardi à l’Allianz Arena.