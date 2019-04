PSG : Paris banalise son titre, Habib Beye est outré

Dans : PSG, Ligue 1.

Officiellement champion de France depuis dimanche soir, le Paris Saint-Germain n’a pas célébré son titre après la défaite contre Monaco. Ni tour d’honneur, ni effusion de joie… Le comportement des hommes de Thomas Tuchel a interpellé les observateurs. Consultant pour Canal Plus, Habib Beye fait partie de ceux qui ne comprennent pas l’attitude des partenaires de Kylian Mbappé. Car pour l’ancien capitaine de Marseille, il est anormal de banaliser un titre de champion de France, même si celui-ci était acquis depuis des semaines par le club parisien.

« Je suis plus que surpris. Quand vous êtes footballeur, vous vous préparez pour ça, pour gagner des titres. Peut-être que la Ligue des champions a été aujourd’hui priorisée au sein du PSG mais ils sont champions de France, c’est très long un championnat. Les voir comme ça, gagner un match et rentrer aux vestiaires sans avoir de célébrations avec leur public plus que ça, ne pas les voir se prendre les uns avec les autres pour fêter ce titre… Samedi, j’ai vu la Juve qui a été éliminée il y a 3 jours par l’Ajax, ils sont champions eux aussi pour la 8e fois d’affilée. Lorsqu’on voit la fête qu’ils ont fait… Ça montre aussi les progrès que doit faire le PSG dans le fait d’assimiler que de toute façon les titres nationaux au départ sont le plus important pour le club. Vous ne pouvez pas prétendre tous les ans gagner la Ligue des Champions » a rappelé Habib Beye, pour qui le PSG ferait bien de prendre exemple sur la Juventus Turin. Pour rappel, le club de la capitale a annoncé officiellement que le titre serait célébré le 18 mai prochain à l’occasion de la réception de Dijon.