PSG : Paredes impressionne tout le monde à la reprise

Lundi matin, les joueurs du PSG se sont succédés au Camp des Loges afin de pratiquer des tests de dépistage du Covid-19.

Cela ressemblait furieusement à la montée des marches des joueurs de l’Equipe de France à Clairefontaine puisque les Parisiens sont arrivés les uns après les autres, faisant apprécier leur style vestimentaire… et leurs goûts automobiles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un joueur a littéralement explosé les autres dans ce domaine, comme le souligne The Sun dans un article consacré. Il s’agit de Leandro Paredes, lequel a débarqué en toute décontraction au volant de sa Ferrari F8 Tributo d’une valeur de 230.000 euros. Pour une fois, les stars du PSG que sont Neymar et Kylian Mbappé, lesquels sont eux arrivés en toute discrétion, n’ont pas fait le poids.

Niveau automobile, Ander Herrera n’était pas non plus en reste puisque l’ancien milieu défensif de Manchester United est arrivé au volant d’un énorme 4x4 Mercedes. Pour rappel, le Paris Saint-Germain s’est officiellement lancé ce lundi dans un marathon qui va l’emmener jusqu’au Final 8 de la Ligue des Champions, en août à Lisbonne. Avant de terminer la plus prestigieuse des compétitions européennes, le club francilien disputera la finale de la Coupe de France contre l’ASSE et la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon. Pour se préparer à toutes ces échéances, les hommes de Thomas Tuchel avaient l’occasion de disputer le tournoi amical organisé par l’OL au Groupama Stadium. Mais au vu des récentes tensions entre les deux clubs, Leonardo a décliné l’invitation. Le PSG planifiera donc lui-même ses matchs amicaux. Parmi les adversaires potentiels du champion de France, on pourrait y retrouver Le Havre, Anderlecht et le Celtic Glasgow.