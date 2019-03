PSG : Paredes raconte comment Di Maria l’a attiré à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes doit accélérer son adaptation à sa nouvelle équipe.

L’entraîneur Thomas Tuchel a effectivement besoin de son milieu de terrain pour des échéances importantes. Du coup, le club francilien fait le maximum pour chouchouter sa recrue. « Je ne suis là que depuis peu de temps, mais tout le monde s'occupe bien de moi. Sur et en dehors du terrain, s’est réjoui l’Argentin sur le site officiel du PSG. Il y a beaucoup de Sud-Américains dans l'équipe, donc c'est un peu plus simple. Travailler ensemble nous motive beaucoup ! »

Parmi ces Sud-Américains, son compatriote Angel Di Maria a joué un rôle majeur dans sa signature. « Angel m'a appelé avant que je vienne, on a beaucoup parlé, de football, de l'équipe, du club... Il a anticipé mon arrivée, et l'organisation de ma venue, a raconté l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Il m'a beaucoup aidé, j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble pour amener l'équipe très loin dans toutes les compétitions que nous jouons. »

Les postes de Paredes

Une complicité devrait vite apparaître entre Di Maria et Paredes, qui préfère laisser les tâches offensives à ses partenaires. « Je n'ai pas trop joué en numéro 10, pas suffisamment pour en être un à temps plein. Je me sens bien en numéro 6 ou 8, et jouer à deux ou à trois me convient bien, a-t-il confié. Je veux m'améliorer tous les jours, je joue avec des joueurs de très grand niveau, et je veux travailler pour atteindre leur niveau et répondre aux attentes de mes coéquipiers et de tout le club. » Pour le moment, le néo-Parisien donne satisfaction à Tuchel.