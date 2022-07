PSG : Paredes à la Juve, un prix low-cost imposé au Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Leandro Paredes, qui ne sera pas retenu par le PSG cet été, est toujours suivi par la Juventus Turin au mercato.

Au contraire de Georginio Wijnaldum, d’Ander Hererra ou encore de Layvin Kurzawa, Leandro Paredes a fait le voyage au Japon avec le groupe du PSG. L’international argentin ne sera pas retenu par Luis Campos en cas de proposition correcte, mais n’a pas été mis au placard par le dirigeant portugais. Ces dernières semaines, le nom de Leandro Paredes revient avec insistance du côté de la Juventus Turin, qui aimerait recruter encore un milieu de terrain après la signature de Paul Pogba en provenance de Manchester United. A en croire les informations du site JuveFC.com, les dirigeants de la Vieille Dame ne perdent pas leur objectif en vue dans le dossier Leandro Paredes, à savoir bel et bien recruter le joueur… mais aux conditions les plus avantageuses possibles.

La Juve veut Paredes à prix cassé

Le média italien croit savoir que la Juventus Turin, déjà bien armée au milieu de terrain, n’est aucunement pressée de boucler le dossier Leandro Paredes. La Vieille Dame joue pour l’instant la montre et attend surtout un signe du PSG. En effet, la Juventus Turin espère que le club de la capitale baissera le prix de Leandro Paredes afin de finaliser un transfert en Italie. Pour l’heure, les exigences du PSG et le tarif maximum fixé par la Juve n’ont pas filtré. Mais à priori, Massimiliano Allegri et Andrea Agnelli n’ont pas l’intention de se ruiner pour un joueur qui coûtera déjà bien assez cher au niveau salarial. Reste maintenant à voir comment évolueront les prochaines semaines et si la Juventus Turin reviendra à la charge avec une offre officielle. En attendant, Leandro Paredes n’est pas pressé de quitter le PSG mais sera attentif au temps de jeu qui lui sera proposé par Christophe Galtier à six mois de la Coupe du monde qu’il disputera avec l’Argentine.