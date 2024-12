PSG ‍: Ousmane Dembélé met les Ultras en colère

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fait assez rare en Ligue 1 mais qui pourrait malheureusement devenir habituel, le match entre le PSG et l’OL a été interrompu quelques instants en raison de chants insultants de la part des supporters parisiens.

Au coeur de la deuxième mi-temps, les supporters du Paris Saint-Germain auraient pu plomber leur équipe, qui réalisait jusqu’ici un très bon match et qui menait 2-1 à ce moment de la partie. Après plus de cinq minutes de chants insultants à l’égard de l’Olympique Lyonnais entendus dans le Virage Auteuil, le délégué de la LFP a appelé Benoit Bastien pour interrompre la partie. Il a alors été demandé aux joueurs parisiens et en premier lieu au capitaine Achraf Hakimi de faire comprendre aux supporters qu’il était dans leur intérêt de calmer les supporters les plus énervés. Hakimi et Vitinha, en autres, ont été au pied du Virage Auteuil pour faire passer le message.

Le CUP a repris son chant « Les lyonnais c’est des sal*pes » pendant les arrêts de jeu et continue de l’entonner même après le coup de sifflet final. Provocation ou insubordination, chacun se fera son opinion.



L’affrontement CUP vs LFP ne fait que commencer. #PSGOL pic.twitter.com/A5WqpJ88Wo — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 15, 2024

Le match a pu reprendre et des chants cette fois anti-LFP et pro-Ultras ont éclaté. Mais chez les joueurs, tout cela ne fait rire personne comme l’a confié Ousmane Dembélé en zone mixte après la victoire du PSG lors de cette affiche clôturant la 15e journée de Ligue 1. « Ce sont des chants qui sont difficiles à entendre dans des stades. Je comprends totalement que le match soit arrêté » a expliqué l’attaquant parisien, qui a parfois l’image dans la presse d’un joueur assez immature mais qui a justement surpris tout le monde en tenant ce discours plein de sagesse après le match entre Lyon et Paris.

Des chants qui dérangent les joueurs

A priori, ces chants insultants qui sont parfois considérés par les autorités comme des chants racistes ou homophobes selon les paroles ne font rire que ceux qui chantent en tribunes. Car malgré une rivalité sportive sur le terrain, les joueurs n’ont visiblement aucune envie d’entendre des insultes pendant plusieurs minutes à l’encontre des joueurs adverses. Pas certain néanmoins que ce discours d’Ousmane Dembélé change réellement les mentalités, que ce soit au PSG ou ailleurs.