PSG ‍: Osimhen remplace Mbappé, réponse sous 24h ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du grand attaquant attendu au PSG pour faire oublier l'efficacité de Kylian Mbappé a subitement accéléré. Victor Osimhen est désormais très proche des champions de France.

Tandis que Kylian Mbappé ne masquait pas son bonheur, mardi, d'enfin porter le maillot du Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont eux avancé sur le dossier de l'attaquant tant attendu par Luis Enrique pour marquer des buts à gogo. Et ce mercredi, tout indique que le Paris Saint-Germain va faire signer Victor Osimhen, l'attaquant international nigérian de Naples. L'ancien joueur du LOSC a plusieurs fois été sur les tablettes du PSG, mais cette fois cela semble être réellement la bonne. Le quotidien napolitain Il Mattino annonce ce mercredi à sa Une que « Osimhen est à un pas du PSG » et que le buteur de 25 ans pourrait arriver dans les prochaines heures ou au plus tard jeudi à Paris où un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 12 millions d'euros l'attendent.

Accordo tra #Napoli e #Psg ad un passo, #Osimhen potrebbe volare oggi o domani a Parigi per chiudere l'affare. #ADL non fa sconti ai francesi rispetto alla clausola e non vuole contropartite tecniche mentre l'attaccante avrà un quinquennale da 12 milioni di euro più bonus… pic.twitter.com/RVMqm3b4Rl — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 17, 2024

Pour convaincre Aurelio de Laurentiis, rien n'a été simple, le propriétaire de Naples n'étant pas du genre à céder aux exigences de ses interlocuteurs. Et le média italien précise que non seulement ADL a totalement refusé la présence d'un ou deux joueurs de l'effectif parisien dans le deal pour la signature de Victor Osimhen au PSG, mais qu'en plus, il réclame le paiement intégral de la clause libératoire de celui qui sort d'une saison en demi-teinte avec le Napoli (17 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), soit près de 120 millions d'euros. Un bras-de-fer que le dirigeant transalpin pense pouvoir facilement gagner face à Nasser Al-Khelaifi avec qui il a souvent fait de bonnes affaires.

Le PSG accélère pour Osimhen

La seule crainte du volcanique président du club italien est que le Paris Saint-Germain fasse traîner les choses, et c'est pour cela qu'il exige que tout soit bouclé dans les prochaines heures. Car, Aurelio de Laurentiis aurait déjà trouvé un accord avec le club saoudien d'Al Ahli et il ne veut pas prendre le risque de voir l'opération capoter si le PSG reculait au dernier moment. Roberto Calenda, l'agent de Victor Osimhen était lundi à Paris, et il est désormais en Italie afin d'essayer de rapidement aboutir à un accord.