PSG : Opération et saison terminée pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Généralement bien informé en ce qui concerne Neymar, le quotidien brésilien UOL n'a pas des bonnes nouvelles au sujet de l'attaquant du Paris Saint-Germain. En effet, le média affirme que la star brésilienne du PSG souffre d'une fracture au cinquième métatarse, soit la même blessure que l'an dernier et qu'une opération est possible, ce qui mettrait un terme à sa saison. Ce lundi, Rodrigo Lasmar est attendu à Paris, le médecin de la Seleaco, qui a opéré Neymar en 2018, devant déterminer ce qui sera la méthode de soin la plus valable pour le joueur du Paris SG, sorti sur blessure lors du match de Coupe de France gagné contre Strasbourg mercredi dernier.

Et UOL précise que même si le Brésilien n'est pas opéré, il faudra au moins 45 jours pour espérer revoir Neymar reprendre le travail, soit vers la mi-mars. Une information forcément terrible pour Neymar Jr mais également pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se passer de son joueur pour la double confrontation contre Manchester United et même probablement pour les éventuels quarts de finale de la Ligue des champions si le PSG passe ce tour. L'histoire se répète pour la star brésilienne...