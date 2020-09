PSG-OM : Neymar raciste ? Une vidéo terrible dévoilée

Dans : PSG, OM.

A quelques heures du passage de Neymar et Alvaro Gonzalez devant la commission de discipline, le télévision espagnole sort des images qui semblent accuser le joueur brésilien face à Hiroki Sakai.

C’est ce mercredi soir que la Commission de discipline de la LFP se penchera une nouvelle fois sur le récent PSG-OM, que sportivement tout le monde a déjà oublié, sauf les supporters des deux camps. Depuis cette rencontre, on a d’un côté ceux qui défendent Neymar dans ses accusations de racisme contre Alvaro Gonzalez, et ceux qui soutiennent le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille en affirmant que ce dernier n’a rien dit, et que Neymar a lui proféré des insultes homophobes et racistes à l’encontre d’Hiroki Sakai. Au milieu de ce marécage nauséabond, on découvre des images sorties de nulle part et qui vont évidemment dans un sens ou dans l’autre. Tandis qu’au Brésil, on a des vidéos censées prouver qu’Alvaro Gonzalez a traité Neymar de « singe », en Espagne, l’émission El Larguero a dévoilé mardi soir des images qui, elles, tendent à prouver que le joueur du PSG a lancé à Hiroki Sakai un « chinois de merde ». Bien évidemment, dans les deux cas, il n’y a aucun son, mais juste l’interprétation de spécialistes en lecture labiale que chacun peut contester.

Pour la commission de discipline, qui s’est attachée elle aussi à décrypter via un spécialiste les vidéos relayées par le PSG et l’OM, il faudra faire des choix, sachant en plus que les deux clubs n’ont pas indiqué sur la feuille de match ces éventuelles insultes racistes proférées par Neymar et Alvaro Gonzalez. Bon courage à eux pour prouver quoi que ce soit, et surtout pour prendre une décision qui sera évidemment contestée, quelle qu’elle soit. On pourra passer ensuite à autre chose et c'est tant mieux, le football méritant nettement mieux que cela.