PSG-OL au Parc sur écran géant, c'est 30 euros la place

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la finale de la Coupe de France et l'Euro 2024 de football, le Paris Saint-Germain ouvre le Parc des Princes au public, mais c'est loin d'être gratuit pour voir le match retransmis sur simple écran géant.

La finale de la Coupe de France va se dérouler à Lille, au stade Pierre-Mauroy, le 25 mai. Le PSG va affronter l'Olympique Lyonnais pour tenter de s'offrir un 15e titre dans l'histoire de la compétition. Tandis que l'OL espère remporter son premier trophée depuis 2012. Deux ambitions différentes mais une envie commune de gagner. Le club parisien a décidé d'ouvrir les travées du Parc des Princes au public afin de pouvoir regarder cette finale sur un écran géant, dans les fameuses "Night Sessions". Des stands de street foods, de la musique et des animations seront présents. Toutefois, assister à cette finale depuis les gradins du Parc des Princes ne sera pas gratuit. Si le Groupama Stadium est ouvert au public sur inscription pour suivre la finale côté lyonnais, le Parc des Princes demande une réservation payante. En effet, sur son site, le PSG a annoncé le ticket d'entrée à 30 euros et 20 euros pour les moins de 13 ans.

Le Parc des Princes ouvert cet été pour l'Euro

Vivez une expérience unique au bord de la pelouse du Parc des Princes avec les 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑺𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 du Stadium Tour ! 🤩



Profitez-en dès samedi, avec la diffusion sur écran géant de la finale de Coupe de France face à Lyon ! 🏆⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2024

Ce prix va d'ailleurs être conservé pour l'Euro 2024. Les matchs de l'équipe de France vont être retransmis sur un grand écran au Parc des Princes, comme lors de la dernière édition du Championnat d'Europe des Nations. Les spectateurs devront donc payer 30 euros pour regarder les Bleus depuis les sièges de l'enceinte parisienne. La France va commencer sa compétition le 17 juin, face à l'Autriche, puis va disputer le choc du groupe D contre les Pays-Bas, quatre jours plus tard et enfin le troisième match de la phase de groupes sera le 25 juin, face à la Pologne de Robert Lewandowski. Même l'été, en l'absence des rencontres du PSG, le Parc des Princes continue de se remplir grâce à l'Euro et à l'équipe de France.