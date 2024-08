PSG ‍: Nouveau vote pour le brassard, Marquinhos menacé

Dans : PSG.

Le PSG a parfaitement démarré sa saison en Ligue 1 sur la pelouse du Havre vendredi soir. Cependant, le collectif francilien a encore besoin d'y voir clair concernant certains rôles attribués.

A Paris, cette fin de mercato estival s'annonce mouvementée et passionnante. Les fans et observateurs du club de la capitale se demandent bien qui va débarquer pour renforcer les rangs de l'équipe de Luis Enrique. L'entraineur du PSG demande toujours beaucoup à ses joueurs. L'ancien du Barça veut d'ailleurs que les rôles de tout le monde soient bien clairs pour avancer plus sereinement. Et ce n'est pas encore totalement le cas, surtout après le départ de Kylian Mbappé. En effet, le nouveau joueur du Real Madrid était la saison passée l'un des capitaines du Paris Saint-Germain. Il faudra donc le remplacer aussi de ce point de vue, tout comme Danilo qui est sur le départ.

Un nouveau vote à venir, du souci à se faire pour Marquinhos ?

Selon les informations de Fabrice Hawkins, un nouveau vote pour désigner les capitaines est prévu à l’issue du mercato, une fois que l'équipe définitive pour la saison sera connue. Déjà, on sait que d'après le compte Djamel, ce sera Vitinha le prédisposé pour tirer les penalties, même si les attaquants auront leur mot à dire. Concernant les capitaines, il est difficile à imaginer que Marquinhos soit destitué, lui qui tient ce rôle depuis de nombreux mois et qui n'est pas remis en cause sauf énorme surprise. Mais le Brésilien aura besoin de nouveaux bras droit dans le vestiaire. Reste à savoir qui sera élu, alors que des joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé peuvent prétendre à avoir plus de responsabilités cette saison. En tout cas, nul doute que cet événement fera encore pas mal parler du côté de la Porte d'Auteuil.