PSG ‍: Ni Ramos, ni aucune recrue, Luis Enrique sera le sauveur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Interrogé sur la date de retour de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a mis les choses au clair. L’entraîneur du Paris Saint-Germain assure que l’attaquant portugais ne règlera pas le problème d’efficacité. Pas plus qu’une éventuelle recrue au mercato hivernal.

Mieux vaut éviter de titiller Luis Enrique en conférence de presse. Ce samedi, à la veille du choc face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la date de retour de Gonçalo Ramos. Blessé à la cheville depuis le mois d’août dernier, l’attaquant portugais peut représenter une solution face au manque d’efficacité des Parisiens. Mais n’allez surtout pas tenir ce discours devant l’Espagnol, persuadé que seul le collectif qu’il mettra en place mènera le club francilien vers les sommets.

« Une date de retour pour Gonçalo Ramos ? Il reviendra le 25, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas de quel mois, s’est amusé le coach parisien. Comme ça on est tous tranquilles. On dirait que Gonçalo Ramos est maintenant la solution à tous les maux du monde. Allez, on va dire qu'il revient le 25 et il apportera la même chose qu'il apportait avant. C'est un joueur que j'adore mais de la même manière que j'adore tous les joueurs de mon effectif. La solution ne dépend pas d'un seul joueur, ou de deux joueurs, d'un joueur qui est dans l'équipe, d'un autre qui ne l'est pas, d'un joueur qu'on pourrait recruter et qui viendrait résoudre tous les problèmes d'un coup. »

Une recrue ne changerait rien

« C'est un modèle qu'on a au PSG depuis longtemps. La solution ne vient jamais d'un seul joueur. Elle ne repose pas sur un joueur qu'on pourrait tout à coup recruter et qui serait la solution, a insisté Luis Enrique. La solution, c'est de progresser en tant qu'équipe et en tant que club. Il faut bien sûr profiter des périodes de transferts pour améliorer l'effectif. Mais la solution a toujours un aspect global, ça se joue en commun et en tant qu'équipe. » Sa réponse confirme la tendance selon laquelle le Paris Saint-Germain ne devrait pas recruter un avant-centre au mercato hivernal.