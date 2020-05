PSG : Ni Neymar, ni Mbappé, Paris a un vrai patron !

Dans : PSG.

Souvent considéré comme le meilleur joueur du PSG intrinsèquement, Neymar ne fait toutefois pas l’unanimité chez ceux qui suivent le club de la capitale.

Parfois considéré comme un joueur moins important que Kylian Mbappé, l’international auriverde souffre également de la comparaison avec Marquinhos au niveau de sa cote de popularité. C’est le cas au sein des supporters du PSG mais également chez les observateurs brésiliens. Interrogé par Sabri sur Instagram, Paulo Cesar a évoqué l’ancien défenseur de l’AS Roma. Et pour celui qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2002 et 2007, il n’y a absolument aucun doute sur le fait que Marquinhos est le futur capitaine du club de la capitale. Preuve qu’il a pris une envergure absolument considérable à Paris.

Marquinhos futur capitaine du PSG ?

« Pour moi, Marquinhos est un super joueur. Aujourd’hui c’est le meilleur joueur à Paris. Il faut qu’il confirme son poste en équipe nationale. C’est comme ça que les gens vont le connaître et lui donner plus de valeur. En plus ce n’est pas seulement le joueur, tout le monde remarque l’état d’esprit qu’il a. C’est lui qui prend la parole et je trouve ça super. C’est un mec qui a mon respect. Après le brassard de capitaine, ce n’est pas un sujet qui m’importe. Ce qui m’importe c’est qu’il joue de la même façon avec ou sans le brassard. C’est vrai qu’en France quand tu as le brassard, t’as un respect plus élevé que les autres mais t’as aussi des obligations plus difficiles. Et parfois, c’est pas tout le monde qui est prêt à faire des obligations pour être capitaine » a indiqué Paulo Cesar, indiquant sans détour qu’à ses yeux, Marquinhos est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain à l’heure actuelle. Une façon de faire comprendre qu'à Paris, le talent n'a jamais manqué, mais que c'est l'état d'esprit parfait et la régularité dans les performances qui doivent être mises en avant.