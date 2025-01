PSG ‍: Neymar vide son sac et crache sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Malgré un début d’idylle parfaite entre les deux hommes, Kylian Mbappé et Neymar se sont finalement séparés fâchés. Le Brésilien pointe du doigt la jalousie de son ancien coéquipier envers... Lionel Messi.

Durant l’été 2017, le Paris Saint-Germain réalise le mercato le plus important de son histoire. Neymar débarque contre 222 millions d’euros, tandis que Kylian Mbappé arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’un montant de 180 millions d’euros. Une idylle nait instantanément entre les deux joueurs, si bien qu’ils ne se lâchent plus. Toutefois, le temps passe et les égos de chacun reprennent le dessus. L’arrivée de Lionel Messi au PSG vient définitivement enterrer la relation entre le Brésilien et le Bondynois. Dans une récente interview, Neymar affirme que l’histoire s’est mal terminée car Kylian Mbappé était jaloux de la Pulga.

« Il ne voulait pas me partager »

« J'ai mes problèmes avec lui, on a eu une petite dispute, mais c’était un joueur crucial quand il est arrivé. Je disais qu’il allait devenir l’un des meilleurs. Je l’ai toujours aidé, je lui parlais, il venait chez moi, on dînait ensemble. On a eu de belles années ensemble, mais il s'est senti mis de côté quand Messi est arrivé. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement. C'est bien d'avoir de l'égo, mais il faut comprendre que tu ne joues pas seul. Il faut un autre gars à tes côtés. Il y avait de gros egos partout et ça ne pouvait pas fonctionner. Si personne ne court et personne n'aide, il est impossible de gagner quoi que ce soit », a lâché Neymar à propos de Kylian Mbappé, à Romário TV. Le Brésilien n’y va pas de main morte avec le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Toujours silencieux sur cette affaire, le joueur désormais au Real Madrid n'appréciera pas forcément ce déballage public qui le fait passer pour un joueur aigri et un brin boudeur.