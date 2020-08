PSG : Neymar, tout le monde doit l'aimer

Dans : PSG.

Neymar est parfois accusé d'avoir un comportement puéril et provocateur sur les terrains de football. Mais la star du PSG mérite mieux que ce jugement hâtif.

Depuis qu’il a rejoint l’Europe, Neymar est souvent considéré comme un footballeur chambreur et qui humilie volontiers ses adversaires. Et lorsqu’il a quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain, cela ne s’est pas calmé, bien au contraire, au point que même certaines blessures suite à des fautes commises en Ligue 1 sur l’attaquant brésilien étaient considérées comme « normales ». Le Mondial 2018 a également contribué à cette réputation qui colle à la peau de Neymar, ses roulades au sol faisant l’objet de vidéos virales. Mais même si la star du PSG s’est sérieusement calmée, cela ne change pas cette réputation. Pour Benjamin da Silva, qui s’exprime dans France-Football, il est tout de même regrettable de s’en prendre ainsi à Neymar, qui finalement n’a qu’un but, rappeler que le football était aussi un jeu.

Pour le journaliste de BeInSports, spécialiste notamment de la Liga, Neymar mérite mieux que ces accusations. « Concernant l'image qu'il peut renvoyer, j'ai toujours eu du mal avec ceux qui trouvent qu'il en fait trop. Pour moi, Neymar est un joueur sourire. C'est un joueur que tu aimes voir, qui transmet du plaisir, que tu sois spectateur ou journaliste. Il incarne le football samba, mais également la personnalité et le caractère. Je n'ai jamais voulu entrer dans les débats concernant un supposé jeu provocateur. Ce mec-là fait des gestes techniques rares, quasiment uniques. Ce n'est pas parce qu'il fait des gestes de génie qu'il faut percevoir cela comme de l'humiliation. Peut-être que tu peux parfois te dire qu'il y a un dribble en trop, notamment lorsque son équipe mène largement, mais il est comme ça ! Il faut le laisser jouer. Il joue comme nous jouons nous avec nos potes, c'est tout. C'est parfois compliqué pour les adversaires, mais quelle chance on a de l'avoir ici en Ligue 1 ! Pour moi il est le même qu'en Liga, il n'a pas changé », explique Benjamin da Silva, qui avoue que même au Brésil Neymar ne bénéficie pas d'une image très belle, tout en rappelant qu'il en va de même avec Lionel Messi en Argentine.