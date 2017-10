PSG : Neymar touchera 3ME s'il est Ballon d'Or au PSG, Nasser en rêve !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Le Paris Saint-Germain a déjà agacé pas mal de ses concurrents en réussissant le transfert le plus retentissant de ces dernières années avec la venue de Neymar du FC Barcelone pour 222ME. Mais le PSG a clairement fait savoir que la star brésilienne avait accepté de rejoindre la Ligue 1 pour un motif assumé, décrocher le Ballon d'Or. Si cela devait arriver, Nasser Al-Khelaifi s'est engagé à signer un chèque de 3ME à Neymar, et le patron du Paris SG en fera de même à chaque fois que l'attaquant vedette gagnera le trophée de meilleur joueur du monde affirme Le Parisien, qui cite une source proche de Neymar.

Si certains crieront au scandale en rappelant que Neymar gagne déjà près de 3ME par mois au Paris Saint-Germain et qu'il n'a pas besoin de cela, un avocat spécialisé estime que cela n'a rien d'exceptionnel, car le PSG s'y retrouvera ou presque. « Ce type de clause n’a rien de choquant. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en bénéficient eux aussi. Et pour un club, c’est toujours un plaisir de verser une telle prime. Le fait de compter dans ses rangs un Ballon d’or représente une valeur ajoutée extraordinaire sur le plan médiatique et économique. On peut imaginer, par exemple, une soirée spéciale au Parc devant 45 000 spectateurs en hommage à Neymar, le jour où il gagnera son Ballon d’or », explique, dans le quotidien francilien, Me Carlo Brusa. Jamais le Ballon d'Or n'aura porté aussi bien son nom.