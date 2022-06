PSG : Neymar, son burn-out terrifie le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a quelques mois, Neymar choquait tout le monde en évoquant sa possible fin de carrière après la Coupe du monde au Qatar.

Très régulièrement, Neymar exprime son ras-le-bol contre ceux qui critiquent les footballeurs pour leurs activités en dehors des terrains. Le n°10 du Paris Saint-Germain revendique le droit de fêter son anniversaire ou de participer à des parties de poker et supporte de moins en moins les exigences qui sont les siennes en tant que star du football professionnel. En octobre dernier, Neymar avait choqué les supporters du PSG et de la sélection brésilienne en évoquant sa possible fin de carrière après la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’aurais encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football » avait expliqué Neymar au micro de DAZN. Des propos qui ont véritablement choqué la direction du PSG selon les informations de CBS Sport.

La tendance plus que jamais à un départ de Neymar

Le média croit savoir que la déclaration de Neymar a été le point de départ d’une longue réflexion du Qatar et des dirigeants du Paris Saint-Germain au sujet de l’avenir du Brésilien. A partir de ce moment, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont commencé à se poser de sérieuses questions au sujet de l’avenir de Neymar et de l’intérêt de s’en débarrasser avant un possible burn-out. Plusieurs mois après cette déclaration, la réflexion est ouverte à Paris au sujet d’un départ de Neymar, pour qui un prêt ou un transfert est possible. L’international brésilien, qui a encore cinq ans de contrat au PSG, souhaitait initialement rester dans la capitale française. Mais selon les informations d’El Pais, le Brésilien est maintenant ouvert à un départ. Vexé par la réflexion des dirigeants parisiens à son sujet, Neymar souhaite gagner le Ballon d’Or loin de Paris.

« Face à cette éventualité, le PSG a informé le père de Neymar qu'il serait disposé à payer la partie du salaire que le club de destination n'assume pas en cas de prêt, et qu'il en tirerait les revenus par le biais de sa fondation, l'Instituto Neymar » écrit ce mardi le journal espagnol. « À 30 ans, et à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar, le footballeur vit cette situation comme un défi et annonce à ses amis qu'il a désormais pour objectif de remporter le Ballon d'Or loin du PSG » conclut le journal espagnol, pour qui la tendance est plus que jamais à un départ de Neymar. Un tournant dans l’histoire récente du PSG, qui avait fait de l’international brésilien la tête de proue de son projet il y a cinq ans. Et qui est en passe de faire partir celui qui a plus déçu et irrité qu’autre chose dans la capitale française, la faute à un comportement pas toujours professionnel et à des blessures à répétition.