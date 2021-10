PSG : Neymar s'entraîne et déclare forfait, Pochettino s'explique !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent lundi matin à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain au Camp des Loges, Neymar est finalement forfait pour la réception de Leipzig mardi au Parc des Princes en Ligue des champions.

On a beaucoup parlé de Neymar ces derniers jours, surtout à propos de sa petite phrase concernant sur son avenir international après le Mondial 2022 au Qatar et sa lassitude. Mais après un match probant jeudi soir avec le Brésil contre l’Uruguay dans le cadre des qualifications pour ce même Mondial, Neymar a rassuré tout le monde, et c’est donc en toute confiance qu’il est revenu ce week-end en France. Tandis que son coéquipier Mauro Icardi séchait, avec l’autorisation du PSG, les entraînements de dimanche et de ce lundi matin, Neymar était lui présent à la veille de la réception de Leipzig en Ligue des champions. Et il a même participé au début de l’entraînement mené par Mauricio Pochettino au Camp des Loges, les 15 premières minutes étant diffusées en direct sur les médias du Paris Saint-Germain. Mais quelle ne fut pas la surprise lorsque peu avant 15h, dans un communiqué médical, le PSG a annoncé le forfait de Neymar, souffrant des adducteurs.

Neymar a senti une gêne aux adducteurs

Une absence de plusieurs jours forcément embêtante pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, le club enchaînant ce match important contre l’équipe allemande en C1, puis un déplacement forcément compliqué dimanche prochain au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille. Interrogé sur ce forfait que personne n’a vu venir, et pour cause, Mauricio Pochettino a dévoilé la manière dont cela s’était déroulé au cours de l’entraînement matinal. « Pourquoi Neymar s’est entrainé ? C’est parce qu'il avait l'accord du staff médical, sachant qu’avant chaque entraînement nous avons une réunion avec le staff médical. S'ils disent qu’un joueur ne peut pas s’entraîner, il ne le fait pas. On suit toujours à 100% leurs recommandations. Ce matin, Neymar était en forme pour s’entraîner et il l’a fait, mais il a senti une gêne dans les dernières minutes et il n’a pas pu participer à la mise en place tactique. Le staff médical a fait une évaluation et a décidé que Ney ne pouvait pas jouer, on a évidemment décidé de ne pas le retenir dans le groupe (...) La priorité c'est la santé des joueurs, mais on espère qu'il sera de retour d'ici quelques jours », a précisé l’entraîneur argentin du PSG, qui veut éviter tout début de polémique.