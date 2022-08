PSG : Neymar roi des pénaltys, Mbappé s'incline

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, lors du match nul entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (1-1), une nouvelle histoire de penalty a fait parler entre Neymar et Kylian Mbappé.

Confirmé comme le tireur principal de penalty par Christophe Galtier cette saison, Kylian Mbappé a décidé de changer les plans initiaux de son entraîneur, vu que le Français n’a pas hésité à laisser un ballon de but à Neymar lors du nul entre le PSG et l’ASM ce dimanche soir (1-1). En effet, après avoir provoqué un penalty en poussant Maripan à la faute sur un crochet ravageur (68e), l'international brésilien a pris le ballon sans que Mbappé ne lui conteste, le Français semblant même laisser cette offrande à son coéquipier. Histoire d’enterrer définitivement l’affaire du penaltygate du début de saison ? Possiblement, sachant que Neymar semble mettre tout le monde d’accord.

C’est quand même mieux de faire tirer le meilleur tireur de penalty au monde quand il est dans ton équipe. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) August 28, 2022

Neymar - Mbappé, le calin qui change tout

Il est injouable sur penalty. #PSGASM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 28, 2022

Considéré comme le meilleur tireur de penalty au monde avec sa technique presque imparable, l’Auriverde a de nouveau fait mouche face à un Nubel pourtant chaud bouillant. En marquant sur sa gauche, Neymar a donc permis à son PSG d’éviter la défaite, vu que Monaco avait ouvert le score en première période. Auteur d’un énorme début de saison, avec déjà six buts et six passes décisives au compteur, l’ancien attaquant du Barça affiche en tout cas son meilleur visage depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG. Et ce n’est pas son accolade avec… Mbappé après son penalty décisif qui fera dire le contraire aux suiveurs de la L1, qui pensent que Neymar va faire une grosse saison, au moins jusqu’à la Coupe du Monde.