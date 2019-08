PSG : Neymar reste à Paris, Fred Hermel l'annonce officiellement

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel en est désormais persuadé, Neymar ne signera pas au FC Barcelone ou au Real Madrid lors de ce mercato 2019 et le PSG peut donc compter sur le Brésilien. Pour développer sa thèse, le journaliste s'appuie sur la déclaration de Zinedine Zidane après la victoire des Merengue samedi face au Celta Vigo, mais également sur la décision du FC Barcelone de prêter Philippe Coutinho au Bayern Munich. Deux éléments qui selon Fred Hermel mettent un terme au suspense concernant l'avenir de la star brésilienne du Paris Saint-Germain.

« Après la victoire du Real à Vigo, Zinedine Zidane a annoncé que Gareth Bale restait à Madrid. Donc en gros cela veut tout simplement dire que Neymar va rester à Paris. Le Barça a prêté Coutinho au Bayern Munich, donc ne va pas récupérer de l’argent, et là Bale qui reste au Real Madrid, cela veut dire qu’il ne sera pas vendu, que le Real ne se libère pas d’un salaire à 30ME brut par an et qu’il ne sera pas inclus dans une opération pour Neymar », explique le journaliste de RMC, visiblement sur et certain que le Brésilien jouera encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Leonardo peut donc ranger son dossier...