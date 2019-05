PSG : Neymar rentre au Brésil et se prend un coup de massue

Dans : PSG, Foot Mondial.

Revenu plus tôt que prévu au Brésil afin de recharger les batteries avant le rendez-vous très attendu de la Copa América, Neymar est désormais entré en phase de préparation avec son équipe nationale.

Dans une semaine, la Seleçao effectuera son premier match amical face au Qatar, avant d’enchainer ensuite contre le Honduras. Deux modestes oppositions avec toutefois déjà un enseignement de taille selon le média local Globo Esporte. En effet, Tite, le sélectionneur national, a décidé de retirer le brassard de capitaine à Neymar, pour le confier à Daniel Alves pour ces deux rencontres amicales.

Une manière de donner la primeur à l’expérience pour le retour du défenseur parisien, et grand ami de la superstar du PSG. Néanmoins, le message traduit également une petite lassitude au Brésil devant l’attitude de Neymar, où la taloche donnée à un supporter lors de la finale de la Coupe de France a tout de même fait du bruit et a terni quelque peu son image. Reste à savoir si cette décision perdurera pour cette Copa América qui se jouera à domicile, ce qui serait alors un symbole fort envoyé au « Neymar » à qui on demande de se concentrer sur le jeu et de faire gagner son équipe, sans se disperser.