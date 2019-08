PSG : Neymar prêté à Barcelone, le Spectre est mort de rire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce week-end, la presse catalane a lancé une nouvelle rumeur sur l’avenir de Neymar. Cette fois, c’est un prêt avec option d’achat qui serait à l’étude pour le Brésilien du côté de Barcelone. L’information a de quoi surprendre même si au fond, rien n’est impossible puisque c’est via une méthode similaire que le PSG avait par exemple recruté Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco. Néanmoins, selon Gilles Favard, tout cela est bien farfelu et un prêt de Neymar en Catalogne l’étonnerait beaucoup. C’est le moins que l’on puisse dire…

« Neymar prêté à Barcelone, oui et puis le PSG peut aussi payer son salaire pendant qu’on y est. Ce serait une bonne idée non ? Tous les jours, on commente une page faite par les journaux catalans. Je n’y crois pas une seconde. Je ne suis pas dans le secret des Dieux mais je n’y crois pas une seconde. Je pense sincèrement que Barcelone n’a jamais voulu de Neymar donc je reste cohérent avec ce que je dis depuis un mois. L’environnement de Neymar rêve et pense que le Barça va tout accepter mais ce n’est pas le cas » a commenté le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, lequel ne croit pas une seconde à cette rumeur de la presse barcelonaise.