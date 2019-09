PSG : Neymar prend une soufflante en VF signée Leonardo

Dans : PSG, Ligue 1.

« We are in France, we speak French ». Personne n'a oublié cette petite phrase lancée en 2007 par Sébastien Chabal à un journaliste anglais qui souhaitait le titiller lors d'une conférence de presse en France. Leonardo s'est offert une séquence dans ce genre avec dans le rôle du non-francophone un certain Neymar Jr. La scène remonte au mois de juillet dernier, et plus précisément le 15, lorsqu'avec huit jours de retard sur la date convenue, la star brésilienne rentre de son pays et se pointe au Camp des Loges. Dans le vestiaire du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, Leonardo attend que l'effectif de Thomas Tuchel soit là, et face à Neymar il prévient ce dernier qu'il n'a pas respecté son contrat et que personne n'était plus important que le PSG. Tout cela dans un excellent français que le directeur sportif brésilien maîtrise.

Et devant la tête ébahie de Neymar, qui n'a pas pris de cours de français depuis qu'il a signé au Paris SG en 2017, Leonardo balance une petite phrase qui résume sa pensée. « Je parle en français, et si certains ne comprennent pas, alors qu’ils n’ont qu’à prendre des cours », fait remarquer le directeur sportif du PSG, histoire de faire remarquer que niveau intégration Neymar n'a pas fait aucun effort. Et boum.