PSG : Neymar peut partir, Al-Khelaïfi lui préfère Mbappé

Dans : PSG, Mercato.

Entre la bombe lancée par L’Equipe ce dimanche soir, et les propos de Nasser Al-Khelaïfi dans France Football en ce début de semaine, la situation de Neymar au Paris Saint-Germain commence tout de même à se compliquer.

Par ses blessures récurrentes et donc son rendement insatisfaisant, ainsi que son attitude de diva, le Brésilien ne fait plus vraiment l’unanimité en haut lieu, le Qatar envisageant ainsi de transférer l’ancien barcelonais en cas d’offre exceptionnelle. Et pour déboucher sur cette réflexion, un autre élément a été pris en compte. Selon L’Equipe, l’éclosion de Kylian Mbappé a totalement changé la donné aux yeux des dirigeants, car elle a été beaucoup plus rapide que prévue. Ceci étant forcément lié à son titre de champion du monde, et au fait qu’il ait su tirer avantage de sa solitude en attaque en deuxième partie de saison pour enchainer les buts.

« En début de saison, le rapport de force entre les deux joueurs s'était déjà rééquilibré. Les performances du Français et son titre de meilleur joueur de L1 conjugués à l'absence pendant trois mois du Brésilien sur blessure ont fini de l'inverser. Les revendications de Mbappé, il y a quelques semaines, ont probablement persuadé les hautes sphères parisiennes qu'il y avait une star de trop au club. Et l'actualité négative autour de Neymar, ces derniers jours, les a convaincues qu'il fallait peut-être davantage miser sur l'ex-Monégasque, dont l'aura devient de plus en plus internationale », explique ainsi le quotidien sportif, persuadé que le Brésilien n’est plus l’atout numéro 1 du PSG et qu’il n’est donc pas forcément indispensable au bon fonctionnement de la formation de Thomas Tuchel.