PSG : Neymar peut faire oublier Pelé, Favard dit pourquoi

Dans : PSG, Mondial 2018.

Après une saison au PSG largement gâchée par sa blessure au pied en début d’année, Neymar a fait un retour fracassant lors des derniers matches de préparation du Brésil avant le Mondial à l’image de son superbe but dimanche contre l’Autriche. Evoquant le niveau actuel de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Gilles Favard admet que s’il n’est pas fan de la personne Neymar, il fait de ce dernier un vrai successeur possible au Roi Pelé dans l’histoire du football.

« Franchement, Neymar ce n’est pas l’homme que je préfère, mais j’ai vu les stats et les 55 buts de Neymar ,et c’est sans doute le seul qui va dépasser le roi Pelé et au Brésil le seul qui peut faire oublier le Roi Pelé c’est Neymar. Là-bas c’est devenu une légende. Quand on regarde le football et qu’on voit le but qu’il marque contre l’Autriche, c’est pas un truc écrit dans les livres, c’est pas de la tactique et du physique. Le mec il ne joue pas au même jeu que les autres, ce n’est pas pareil. Neymar fait des choses qu’on ne voit pas ailleurs », s’enthousiasme le consultant de la chaîne L’Equipe, qui est pourtant souvent avare de compliments.