PSG : Neymar out à Nantes, une blessure diplomatique ?

Au lendemain de la fête d’anniversaire de Neymar au Yogo à Paris, le club de la capitale a annoncé à la surprise générale le forfait du Brésilien pour le déplacement à Nantes.

Une annonce dont le timing interpelle forcément. « Neymar a une lésion chondro-costale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier. Elle a été confirmée par les examens pratiqués aujourd’hui » expliquait le PSG en début de soirée sur son site officiel. Une blessure aux côtes intervenue suite à un contact avec Arnaud Souquet… mais qui n’aurait certainement pas empêché Neymar de tenir sa place s’il avait s’agit d’un match décisif de Ligue des Champions.

Journaliste pour RMC, Saber Desfarge a indiqué que Neymar ne souffrait de rien de grave, rappelant que l’ancienne star du FC Barcelone a terminé la rencontre entre le PSG et Montpellier sans aucun problème. « Selon le PSG, Neymar souffre d’une lésion chondro-costale survenue en fin de première période contre Montpellier. Ce n’est pas grave, me dit-on, concernant Neymar. N’oubliez pas qu’il a terminé le match sans souci contre Montpellier » a indiqué Saber Desfarges, qui jette clairement le doute sur cette absence au lendemain de la fête d’anniversaire de Neymar, dont la tenue dans une boîte de nuit parisienne a été vivement critiquée par Thomas Tuchel. Par ailleurs, concernant l’infirmerie du PSG, l’insider a apporté des nouvelles de Thiago Silva, de Marquinhos et de Juan Bernat. « Bonne nouvelle pour Thiago Silva, il devrait retrouver l’entraînement avec le groupe avant la fin de la semaine, selon le PSG. Marquinhos est toujours bien engagé dans sa course contre-la-montre. Juan Bernat poursuit son travail de reprise. Herrera préservé à Nantes ». Reste maintenant à voir si tout ce beau monde sera sur pieds pour la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche prochain, un match toujours attendu en championnat.