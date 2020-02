PSG : Neymar blessé et forfait contre Nantes !

Dans : PSG.

Neymar ne sera pas du voyage à Nantes pour le match qui opposera les Canaris au Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue 1. Motif officiel : le Brésilien est blessé.

Si Thomas Thuchel n'avait pas précisé le motif de l'absence de la star brésilienne pour la rencontre à la Beaujoire, le PSG a précisé ce lundi soir que Neymar était finalement blessé. « Neymar a une lésion chondro-costale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier. Elle a été confirmée par les examens pratiqués aujourd’hui », précise le club de la capitale dans un communiqué. Cette blessure aux côtes est intervenue suite à un contact avec Arnaud Souquet en fin de première période face à Montpellier.

Neymar était resté au sol quelques minutes en se tenant le côté, mais il avait finalement repris le jeu sans réellement montrer des signes d'une quelconque blessure. Tout cela intervient évidemment dans un contexte très spécial, puisque Neymar a fêté dimanche soir son anniversaire en compagnie de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. Même si on ne peut pas mettre cette blessure sur le compte de cette soirée, on peut tout de même penser que le Brésilien aurait été mieux au calme chez lui à se reposer plutôt qu'au Yoyo. Surtout à un moment aussi sensible du calendrier, lui qui a pris l'habitude de rater les 8es de finale de la Ligue des champions avec le PSG.