PSG : Neymar n’est pas indispensable, ils vont le prouver

Victime d’une élongation aux adducteurs, Neymar a de grandes chances de manquer le choc face à Liverpool mercredi en Ligue des Champions.

Pour la plupart des spécialistes, son absence serait une catastrophe pour le club de la capitale ! Il faut dire que les Parisiens n’ont plus le droit à l’erreur dans cette phase de groupes. Une défaite pourrait déjà condamner le champion de France avant même la dernière journée. Pas de quoi paniquer pour Hervé Penot, persuadé que les coéquipiers du Brésilien sont largement capables de s’en sortir.

« Le débat tourne autour de la question : Paris a-t-il une chance de battre Liverpool sans Neymar ? Mais personne ne parle des autres joueurs, s’est étonné le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Parce que si vous dites qu’il y a une chance, il faut le montrer, cette chance elle est dans les joueurs qui restent et ces joueurs ont la possibilité de battre Liverpool même si ça va être difficile. Il va falloir s’accrocher, il faudra mettre de l’intensité qu’ils n’ont d’ailleurs pas toujours montrée en coupe d’Europe depuis le début de saison. »

Les Reds voyagent mal

« Ils ont quand même perdu 3-2 à Liverpool à la dernière minute, même s’ils ont été dominés il n’y a rien à dire, mais Paris joue maintenant avec un nouveau système qu’ils maîtrisent mieux et cela prouve qu’ils sont capables de s’opposer à ce Liverpool, ce même Liverpool qui a perdu à Belgrade et à Naples, a rappelé notre confrère. Paris est évidemment plus fort avec Neymar mais même sans lui ils sont capables de les battre. » Mbappé, Cavani, Di Maria… Même sans Neymar, le PSG a encore quelques atouts.