PSG : Neymar, Mbappé, le plan diabolique du Real dévoilé

Suffisamment attentif à la situation de Neymar pour avoir fait une offre cette semaine en mettant 100 ME ainsi que trois joueurs dans la balance (James Rodriguez, Gareth Bale et Keylor Navas), le Real Madrid n’a pas forcément montré ses plus beaux atouts.

La preuve, le PSG a refusé cette proposition, même si rien n’empêche Florentino Pérez de revenir à l’attaque dans les prochains jours. Et pourtant, la Maison Blanche a déjà beaucoup dépensé, et doit se réserver pour l’avenir. En effet, L’Equipe affirme que Zinedine Zidane n’a qu’un seul objectif pour l’avenir du club : celui de faire venir Kylian Mbappé à Madrid lors de l’été 2020.

Ces dernières semaines, l’attaquant français a facilement mis un terme aux rumeurs courant sur un éventuel désir d’avoir plus de responsabilités, et d’aller les chercher ailleurs si besoin. Lors de la tournée en Chine, il a même pris la parole pour expliquer qu’il était allé trop loin, tout en confirmant son désir de continuer l’aventure au Paris SG, où il se sentait particulièrement bien. Mais un nouvel échec en Ligue des Champions, où l’ancien monégasque a d’ailleurs eu sa part de responsabilités, pourrait interpeller Mbappé, et les sirènes du Real Madrid seraient alors difficiles à repousser, sachant que le club merengue lui court après depuis des années désormais.