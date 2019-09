PSG : Neymar lance l'opération reconquête... sur Instagram

Dans : PSG, Ligue 1.

« J’ai déjà été insulté dans d’autres stades, au Brésil ou quand je jouais à l’extérieur. En France aussi, j’ai déjà été insulté. C’est dommage. Mais à partir de maintenant, je sais que je jouerai tous les matches comme si j’étais à l’extérieur ». Après son but exceptionnel marqué contre Strasbourg au Parc des Princes, Neymar regrettait les sifflets dont il a été victime durant 90 minutes, même s’il comprend bien évidemment la position des supporters. Assurément, le Brésilien figure dans le viseur de fans déçus de son comportement durant le mercato.

Et Neymar a beau dire que les sifflets n’ont pas d’impact sur lui, il est évident que le n°10 du PSG a tout intérêt à ce que les relations avec le public du Parc des Princes se réchauffent. Raison pour laquelle, il a visiblement lancé l’opération reconquête sur Instagram. En effet, au cours des dernières heures, Neymar a rendu hommage à deux légendes du Paris Saint-Germain. D’abord Ronaldinho, un joueur à qui il s’est fièrement comparé en arborant fièrement le nouveau maillot Third du Paris Saint-Germain. Et en début de semaine, c’est Zlatan Ibrahimovic qui a eu le droit aux honneurs d’un Neymar bien conscient qu’il est dans son intérêt de se rapprocher des supporters parisiens le plus vite possible.