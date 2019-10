PSG : Neymar, l'agent du Barça au coeur de la Seleçao

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La semaine passée, avant son passage devant un tribunal de Barcelone où il faisait face aux dirigeants du Barça pour une histoire de prime impayée, Neymar avait fait la fête avec Arthur, son compatriote qui évolue au sein du club catalan depuis le mercato 2018. Les deux internationaux brésiliens sont très complices, au point même que la star du Paris Saint-Germain a donné quelques conseils à Arthur au moment de faire son choix. Sport affirme ce jeudi en effet pendant l'un des regroupements de la Seleçao, deux mois après la signature de Neymar Jr au PSG, Arthur avait confié à ce dernier, ainsi qu'à Dani Alves, qu'il avait été contacté par le FC Barcelone pour un transfert quelques mois plus tard.

« Neymar fut franc et lui conseilla d'ignorer toutes les autres offres en provenance d'Europe et de faire tout son possible pour rejoindre le Camp Nou. Il lui a parlé des merveilles du club, du vestiaire et de la ville, et l’a assuré qu’il n’y avait pas de meilleure destination que Barcelone pour un joueur ayant ses caractéristiques », explique le média catalan, qui précise que Dani Alves et Philippe Coutinho avaient tenu le même discours à Arthur. Un an plus tard, ce dernier évolue bien au FC Barcelone, mais Neymar, Daniel Alves et Philippe Coutinho sont partis...ou ne sont pas revenus.