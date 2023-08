PSG ‍: Neymar gratuit, le Barça sent la bonne affaire

De nouveau indésirable au Paris Saint-Germain, Neymar n’a que très peu d’options pour son avenir. Le meneur de jeu, notamment convoité par les Saoudiens d’Al-Hilal, aimerait retrouver le FC Barcelone. Une situation dont le club catalan tente de profiter pour négocier un deal improbable.

La situation est claire entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Lors d’une récente réunion avec le coach Luis Enrique et le directeur du football Luis Campos, le Brésilien a appris que la direction souhaitait le pousser vers la sortie. Cela tombe bien, le milieu offensif de 31 ans, toujours marqué par la manifestation des supporters devant son domicile la saison dernière, valide également une séparation cet été. Son départ est pourtant loin d’être acté pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les cadors européens ne se bousculent pas pour relancer Neymar. Al-Hilal et des franchises de Major League Soccer sont bien sur le coup, mais pas sûr que l’intérêt soit réciproque. L’ancien prodige de Santos rêve plutôt d’un retour au FC Barcelone pour compenser le départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Cette fois, le club catalan lui ouvre la porte, à condition que l’opération soit faisable sur le plan économique. Le Barça n’a pas les moyens de réaliser un gros transfert, ni de payer un salaire imposant.

À Paris on explique qu’il n’est pas question de laisser partir Neymar gratuitement notamment en raison du fair-play financier 🔴🔵

➡️Le Barça pousse pour le recruter.

Al-Hilal et la MLS aimeraient le récupérer aussi

🔹PSG veut s’en séparer et le Bresilien est ouvert à un depart pic.twitter.com/QQjhJzaQNr