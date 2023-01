PSG : Neymar fonce au Brésil rendre hommage à Pelé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce n'était pas prévu initialement, mais Neymar a décidé de rejoindre Santos dans la soirée de dimanche afin d'assister aux obsèques de Pelé, la légende du football brésilien. Le PSG va devoir se passer de lui ces prochains jours.

Pendant que le PSG subissait les foudres du RC Lens ce dimanche soir, Neymar, qui devait rester dans la capitale dans un premier temps, a décidé de prendre l’avion pour Sao Paulo. Le numéro 10 du PSG, qui était suspendu pour affronter le deuxième de Ligue 1, a finalement choisi de rejoindre Santos, son club formateur, pour être présent le jour des funérailles de Pelé, décédé la semaine dernière à 82 ans des suites de son cancer. Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil, et ce lundi, c’est un cortège qui part de Sao Paulo jusqu’à Santos qui portera le cercueil du triple champion du monde, et considéré comme le Roi du football. Sa dépouille sera installée au centre du stade Vila Belmiro de Santos, où chacun pourra l’apercevoir pendant la journée. Ensuite, ce sont les funérailles finales qui auront lieu mardi au Mémorial Nécropole Eucumenica.

Neymar devrait être à l’enterrement de son idole demain. Il est arrivé dans la soirée à Guarujá #PeleEterno — Eric Frosio (@froz91) January 1, 2023

Très proche de Pelé, Neymar a été touché par le décès de l’idole de tout un peuple, qui a régné sur le football mondial dans les années 1960. « Avant Pelé, le 10 était juste un numéro, a écrit la star du PSG sur les réseaux sociaux après l’annonce de la mort du Roi. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, poursuit l’attaquant brésilien. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au Roi ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est éternel! », a expliqué Neymar au décès d’Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé.

Neymar probablement forfait en Coupe de France

Le passage de Neymar au Brésil devrait être très rapide, et a très probablement été conclu avec l’accord du club de la capitale. Le PSG ne joue pas de rencontre cette semaine, et affrontera simplement Châteauroux en Coupe de France ce vendredi. Une rencontre pour laquelle Neymar devait être dispensé pour le faire souffler après l’’enchainement du mondial et de la Ligue 1, même si avec son carton rouge récolté contre Strasbourg, le Brésilien pouvait être sollicité par Christophe Galtier pour garder le rythme. Mais avec ce départ au Brésil, le double voyage et les émotions vécues, son retour à l’entrainement ne pourra pas avoir lieu avant mercredi au plus tôt, ce qui rend sa présence à Gaston Petit pour les 32e de finale de la Coupe de France très peu probable.