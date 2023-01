PSG : Neymar fait la fête, sa rechute est terrible

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent pour les obsèques de Pelé lundi, Neymar n’a pourtant pas été retenu de force par le PSG. Sa décision étonne au Brésil, d’autant que le milieu offensif s’est affiché en pleine fête quelques heures plus tard.

Et encore une polémique pour Neymar. Lundi dernier, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a surpris en se présentant au Camp des Loges pour l’entraînement. Le Brésilien était plutôt attendu dans son pays où se déroulait les obsèques du Roi Pelé. Apparemment, l’ancien joueur de Santos n’a pas souhaité s’y rendre, puisque plusieurs sources affirment que ses dirigeants ne l’ont pas empêché de faire le déplacement jusqu'à Rio pour cette occasion forcément très spéciale. Autant dire que la décision de Neymar passe mal au Brésil, surtout après la publication sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos de la chanteuse Ana Aoas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ana Aoas (@ana.aoas)

En effet, l’artiste brésilienne a publié la vidéo d’une fête où elle partage une chanson avec le numéro du 10 du PSG et de la Seleçao, mais également avec la femme de Marquinhos. « Une merveilleuse nuit à faire ce que j’aime le plus, a commenté la chanteuse sur Instagram. Comme c’était agréable de chanter près de ma famille qui sont les plus grands partisans de cette aventure ! Et c’était une belle surprise de chanter avec ces deux-là. » Les détracteurs de Neymar ne sont pas du même avis. Sans surprise, beaucoup pensent que la star a préféré s’amuser le jour où ses compatriotes pleuraient la mort d’une légende qui le soutenait encore peu avant son décès.

Neymar Sr a assisté aux obsèques

Pour rappel, le joueur avait préféré envoyer son père aux obsèques. « Aujourd’hui, nous sommes là pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Non, Neymar ne va pas venir », avait confié Neymar Senior à la presse locale, avant la publication sur le réseau social des photos de son fils en pleine soirée de fête à Paris. De quoi forcément attirer les regards vers un Neymar Jr jamais le dernier pour s'offrir de longues soirées festives, y compris donc quand son pays est en plein deuil national suite à la mort du Roi Pelé.

Et même si le Paris Saint-Germain n'a rien à voir dans cette histoire, forcément le fait de voir Neymar encore être mouillé dans cette triste histoire ne doit pas faire le bonheur de Nasser Al-Khelaifi. Le président qatari du PSG avait été très clair au printemps dernier en évoquant la vie privée de ses joueurs, visant Neymar sans le nommer. « Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, et on verra le résultat », avait prévenu le patron des champions de France. La petite soirée de Neymar n'a probablement pas rassuré NAK.