PSG : Neymar fait du pied à Barcelone, et ça marche

Le passage de Neymar à Barcelone a bien évidement fait la joie des journaux espagnols. Lors du dernier week-end, le numéro 10 du PSG a eu le temps de fêter deux anniversaires parmi ses proches.

Un programme plutôt joyeux donc pendant que son équipe s’arrachait pour prendre les trois points à Brest. Mais surtout, les médias de l’autre côté des Pyrénées ont souligné qu’à cette occasion, le Brésilien avait continué de discuter avec de nombreux joueurs actuels du FC Barcelone, et notamment son compatriote et ami Arthur. Et Mundo Deportivo en fait carrément sa Une, Neymar insiste au sujet de son envie de revenir en Catalogne, et pas pour fêter des anniversaires uniquement.

🗞️ La portada del 12 de noviembre



🚨 'Neymar insiste'https://t.co/tNEIkNZXMn pic.twitter.com/RjfAvwelhl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 11 novembre 2019

Son souhait est donc de rejouer pour le FC Barcelone la saison prochaine, Neymar n’allant pas jusqu’à envisager de quitter le PSG au mois de janvier. Un souhait qui, comme l’été dernier, trouve un certain écho dans le vestiaire barcelonais, même si les joueurs ont bien compris après le dernier mercato qu’ils n’était pas décideurs, et ne pouvaient pas faire pleuvoir les millions d’euros pour convaincre le PSG. Néanmoins, la forme moyenne du Barça, les difficultés d’adaptation de Griezmann et la sortie probable de Suarez en fin de saison provoquent un certain revirement chez les socios, pour qui le retour de Neymar ne serait finalement pas une si mauvaise chose.